Segundo a Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, o problema foi já identificado e resulta de uma falha num equipamento, sendo necessária a substituição de uma peça para restabelecer o sistema. A intervenção deverá acontecer o mais breve possível.

“Na sequência da falha de um equipamento informático, comunicada na segunda-feira, a Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas informa que a causa do problema foi já identificada, sendo necessária a substituição de um componente no equipamento afetado, o que será efetivado o mais rapidamente possível”, refere a unidade em comunicado.

Enquanto a situação não fica resolvida, mantém-se o plano de contingência: consultas e cirurgias agendadas foram adiadas e os doentes urgentes não críticos estão a ser encaminhados pelo CODU para outros hospitais da região.

A ULS sublinha, no entanto, que a resposta a doentes críticos e internados continua assegurada, assim como os serviços de urgência de Pediatria e de Ginecologia/Obstetrícia.

Na segunda-feira, fonte oficial já tinha explicado que, pela impossibilidade de consultar processos clínicos, se tornou necessário ativar medidas extraordinárias para garantir a segurança no atendimento. Toda a atividade entretanto cancelada será reagendada com prioridade logo que o sistema esteja novamente operacional.