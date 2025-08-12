Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo avançou o Jornal de Notícias (JN), a vítima, de constituição física frágil, ficou imobilizada entre a parede e a cama, incapaz de respirar, enquanto a mulher. com excesso de peso, também permanecia presa e sem conseguir libertar-se.
O incidente ocorreu pouco depois da meia-noite, na residência do casal, que vivia em união de facto. Alertados pelos gritos de socorro, vizinhos entraram na casa, forçando a entrada, e tentaram ajudar, mas já não foi possível reverter a situação. A morte foi declarada no local.
Para o local foram chamados os Bombeiros Voluntários Portuenses e foi ainda encaminhada uma viatura de emergência e reanimação, mas as manobras não tiveram sucesso.
De acordo com o Correio da Manhã, foram precisos cinco homens para levantar a mulher.
A PSP deslocou-se à habitação e classificou o caso como um acidente doméstico. Não há suspeitas de crime.
