Parviz Jafari foi detido no sábado, após a polícia ter recebido denúncias de que homenagens tinham sido retiradas junto à Black Sabbath Bridge, local onde existe também um mural em honra do músico.

Após investigações, as autoridades identificaram o homem de 45 anos como suspeito. Parviz Jafari foi detido, acusado e deverá comparecer em tribunal a 3 de setembro, informou a Polícia de West Midlands, citada pela Sky News.

Ozzy Osbourne morreu a 23 de julho, aos 76 anos, poucas semanas depois de uma atuação final com os Black Sabbath, no Villa Park, em Birmingham.

Milhares de fãs assistiram, uma semana depois, à passagem do cortejo fúnebre, onde a família do músico — Sharon, Kelly, Jack e Aimee Osbourne — deixou flores, juntamente com os habitantes. Em lágrimas, cada um carregava uma rosa cor-de-rosa envolta em papel preto e fita roxa, as cores tradicionais da banda.