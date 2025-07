Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem de 55 anos foi detido esta terça-feira pelo Comando Territorial de Leiria da GNR, através do Posto Territorial de Ansião, por suspeitas da prática do crime de incêndio florestal, no concelho de Pombal.

A detenção ocorreu após um incêndio ter deflagrado na localidade de Casal de Santo António, onde os militares da GNR realizaram diligências que permitiram identificar e localizar o presumível autor. O suspeito foi intercetado numa zona de mato, nas imediações do local do incêndio, tendo confessado de imediato a autoria do fogo, o que levou à sua detenção em flagrante.

O indivíduo foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria. A Polícia Judiciária foi, entretanto, contactada, tendo iniciado as diligências de investigação criminal.

A GNR reforça, em comunicado, que a prevenção e combate aos incêndios rurais é uma das suas prioridades operacionais, com ações de patrulhamento e vigilância em zonas florestais, contribuindo para a proteção de pessoas, bens e do património natural, bem como para a responsabilização criminal dos autores destes crimes.