No dia 6 de setembro, o Posto Territorial de Pombal, do Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR), deteve um homem de 59 anos suspeito de ter iniciado um fogo na localidade de Souto – Vila Cã.

A detenção ocorreu na sequência de uma denúncia sobre a ocorrência de um incêndio. No local, os militares apuraram que o suspeito, enquanto realizava trabalhos de limpeza de caminhos com uma roçadora, terá provocado a ignição que deu origem ao incêndio.

O homem foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Pombal.

A GNR sublinha que a proteção de pessoas, bens e do património natural continua a ser uma prioridade, com atuação preventiva e patrulhamento constante nas áreas florestais. A força de segurança relembra que queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal, e que estas atividades estão proibidas sempre que o nível de perigo seja "muito elevado" ou "máximo", dependendo de autorização ou comunicação prévia noutros períodos.

O Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) reforça ainda a importância de seguir as regras de segurança durante trabalhos rurais, estar acompanhado e manter o telemóvel à mão. Para denúncias de infrações ou esclarecimentos, a GNR disponibiliza a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), em funcionamento permanente.