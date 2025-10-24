Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem armado com uma faca foi detido nas proximidades da embaixada dos Estados Unidos em Tóquio, avança a Reuters, que cita a TBS News.

Um polícia de intervenção foi ferido, embora a gravidade dos ferimentos ainda não seja conhecida, segundo fontes policiais citadas pelo canal. O motivo do ataque não foi revelado de imediato.

O incidente ocorre poucos dias antes da visita do presidente dos EUA, Donald Trump, a Tóquio, entre 27 e 29 de outubro. Durante a estadia, Trump vai reunir-se com o Imperador Naruhito e com a primeira-ministra recém-eleita, Sanae Takaichi, segundo o Governo japonês.