"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve na madrugada de 18 para 19 de setembro, uma mulher e um homem de 24 e 29 anos, fortemente indiciados pelos crimes de sequestro agravado, ofensas à integridade física qualificada, gravações e fotografias ilícitas e ameaça agravada, ocorridos no passado dia 17 de setembro no Funchal, Madeira", é explicado em comunicado enviado às redações.

De acordo com a PJ, "a detenção ocorreu na sequência da emissão de mandados de detenção fora de flagrante".

"Os crimes foram praticados na manhã da referida data, tendo cinco suspeitos emboscado a vítima, um homem de 25 anos. Foi abordado à porta de casa, após ter sido aliciado pela suspeita do sexo feminino, convencendo-o a sair de casa e levado à força, numa viatura", pode ler-se.

Sabe-se ainda que "a vítima esteve sequestrada durante cerca de três horas, período em que foi constantemente agredida com socos, cotoveladas, com uma barra de ferro e com um taco de basebol, vindo a ser abandonada, completamente despida, despojada de todos os seus pertences, num local ermo, numa zona de floresta, na zona de São Roque do Faial".

"Sempre sob ameaça, foi obrigada a admitir ter sido o autor de uma violação que não cometera, enquanto era filmada, para eventualmente publicação nas redes sociais. Foi, ainda, ameaçada de morte, caso denunciasse os factos à polícia", acrescenta a PJ.

Os dois detidos foram "sujeitos a primeiro interrogatório judicial, tendo ambos ficado em prisão preventiva". Entretanto, este domingo, a PJ deteve mais "três suspeitos, com 19, 22 e 29 anos de idade". Destes, dois "têm ficha policial, por tráfico de estupefacientes, tendo um deles cumprido já pena de prisão". Serão presentes amanhã a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.

