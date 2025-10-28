Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta 6ª edição dedica-se ao tema “Descolonização e retornos (1975-1976)” e o concurso decorre entre 20 de outubro de 2025 e 22 de maio de 2026, com as inscrições dos trabalhos a decorrer entre 20 de outubro de 2025 e 17 de abril de 2026.

Os participantes têm como desafio dar a conhecer as experiências humanas, as mudanças sociais e os impactos históricos que marcaram a descolonização e o retorno. Podem abordar-se as perspetivas de quem partiu e de quem ficou, as memórias das famílias, as vivências locais, ou as transformações políticas e culturais desse tempo.

Mais do que contar factos, pretende-se que os trabalhos mostrem como estas histórias ajudam a compreender melhor o país que somos hoje: plural, diverso e marcado por um passado comum que importa conhecer e valorizar.

O concurso prevê a realização de trabalhos individuais, pares ou de turma, em formato escrito ou audiovisual e todos serão selecionados de acordo com o rigor histórico, a relevância das fontes, a forma como a informação é utilizada, a clareza na exposição, e a originalidade, valorizando-se uma reflexão sobre as competências adquiridas.

Pretende-se que os trabalhos a submeter a concurso se afastem do modelo formal descritivo tradicional, sendo sugerido aos participantes originalidade na abordagem do tema. Podem, por exemplo, realizar reportagens, fazer recriações ou criar narrativas dramatizadas de acontecimentos ocorridos; mas podem também realizar entrevistas ou fazer recolha de testemunhos da época, assim como análises de diversos tipos de fontes, nomeadamente escritas, iconográficas ou materiais.

A informação completa sobre o concurso, incluindo regulamento e formulários, está disponível no site da Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril.

Nos últimos dois anos (2024 e 2025), o Concurso «História Militar e Juventude» mobilizou mais de 1000 jovens, que apresentaram trabalhos com enfoque local sobre a Guerra Colonial e sobre o 25 de Abril.

Considerando apenas a 5ª edição do Concurso «História Militar e Juventude», dedicada ao tema “25 de Abril: das armas às urnas na minha terra”, mobilizou, no total, 245 alunos e 35 professores de 23 estabelecimentos escolares, bem como familiares dos autores, municípios e outras instituições locais, envolvendo quatro países (Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste).

No final foram submetidos a concurso 52 trabalhos (escritos e audiovisuais) por parte de 17 estabelecimentos escolares dispersos por 13 concelhos de sete distritos, incluindo São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

As Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril tiveram início em março de 2022 e vão decorrer até 2026. Cada ano foca-se num tema prioritário, tendo como objetivo reforçar a memória e enfatizar a relevância atual destes acontecimentos na construção e afirmação da democracia.

O período inicial das Comemorações foi dedicado aos movimentos sociais e políticos que criaram as condições para o golpe militar. A partir de 2024, revisitam-se os três ‘D’ do Programa do Movimento das Forças Armadas (MFA), em iniciativas que evocam o processo de descolonização, a democratização e o desenvolvimento.

O Concurso, promovido pela Comissão Portuguesa de História Militar (CPHM) e pela Associação de Professores de História (APH), em parceria com a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril, volta a contar com os apoios do Plano Nacional de Leitura 2027, da Associação dos Municípios Portugueses, da Associação 25 de Abril e da Liga dos Combatentes.

