Em comunicado, a Brigada Izz al-Din al-Qassam assegurou: “Reafirmamos o nosso total compromisso com a implementação de tudo o que foi acordado, a começar por um cessar-fogo em todas as áreas da Faixa de Gaza.”

O grupo acrescentou ainda que não possui informações sobre confrontos em Rafah, uma vez que essas “são zonas vermelhas sob o controlo da ocupação [Israel]” e que o contacto com outras forças palestinianas foi interrompido desde o restabelecimento da guerra, em março.

As declarações surgem em contradição com uma versão anterior divulgada por uma unidade de segurança do Hamas, a Radea, citada pela imprensa internacional, segundo a qual militantes do movimento teriam realizado uma operação para eliminar o líder de uma milícia rival, Yasser Abu Shabab, das chamadas Forças Populares.

De acordo com essa fonte, as tropas israelitas intervieram para apoiar Shabab, o que resultou num tiroteio e na explosão de uma escavadora israelita. Ainda assim, a Radea assegurou que “o objetivo da operação não era atingir tropas israelitas”.

A troca de acusações entre Israel e o Hamas ocorre após a denúncia de alegadas violações do cessar-fogo, em vigor desde 10 de outubro. Em resposta, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou “ações vigorosas contra alvos terroristas na Faixa de Gaza”, sem esclarecer se isso implica o fim formal do acordo.

O governo dos Estados Unidos já havia alertado no sábado para “informações credíveis” sobre um “ataque iminente” do Hamas contra civis palestinianos, que representaria uma “violação clara do cessar-fogo”. O grupo islamita rejeitou a acusação, responsabilizando Israel por “armar e financiar milícias que realizam assassinatos, raptos e furtos contra civis”.

O cessar-fogo mediado por Washington prevê três fases: a libertação dos reféns, o desarmamento progressivo do Hamas e a reconstrução de Gaza sob supervisão internacional. No entanto, a fase da desmilitarização continua a ser o ponto mais contestado, com Israel a considerá-la essencial para “encerrar definitivamente o conflito”.

