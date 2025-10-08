Hoje "foram trocadas as listas de prisioneiros a libertar", disse um dos líderes do grupo islamista palestiniano que participa nas negociações, Taher al-Nounou, que falou com a AFP.

Nounou referia-se aos reféns mantidos em Gaza, levados de Israel nos ataques de 7 de outubro de 2023 e aos palestinianos presos em Israel que poderão fazer parte da troca de prisioneiros que ocorrerá assim que a trégua entrar em vigor.

"Os mediadores estão a desenvolver grandes esforços para remover quaisquer obstáculos à implementação das várias etapas do cessar-fogo e prevalece um espírito de otimismo entre todos os participantes", disse Nounou.

Os Estados Unidos da América também já enviaram Steve Witkoff, e o genro do presidente dos EUA, Donald Trump, Jared Kushner, para participarem nas negociações sobre o plano de paz para Gaza. A proposta Trump prevê, numa primeira fase, uma troca dos 48 reféns, vivos e mortos, por prisioneiros palestinianos, após o que haveria um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza.

De recordar que ontem, dia 7 de outubro, fez dois anos do ataque do Hamas a Israel. Um dia marcado por várias cerimónias, protestos e manifestações.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.