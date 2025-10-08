Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A sua chegada acontece depois de o segundo dia de negociações indiretas, na terça-feira, ter terminado sem resultados tangíveis, disse à BBC uma autoridade palestiniana de alto nível familiarizada com as negociações.

Trump adotou um tom positivo enquanto os israelitas celebravam o segundo aniversário dos ataques liderados pelo Hamas no seu país, a 7 de outubro, dizendo que "há a possibilidade de termos paz no Médio Oriente".

Witkoff e Kushner deveriam deixar os EUA na noite de terça-feira e chegar ao Egito na quarta-feira, disse uma fonte familiarizada com as negociações à BBC.

O primeiro-ministro do Qatar, o xeque Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, visto como um mediador fundamental, também participará nas negociações.

A presença de Al Thani teve como objetivo "impulsionar o plano de cessar-fogo em Gaza e o acordo de libertação de reféns", disse a autoridade.

Um alto funcionário palestiniano familiarizado com as negociações disse à BBC que uma ronda noturna de negociações indiretas começou na terça-feira às 19h00, hora local (16h00 GMT).

O responsável disse que a sessão da manhã terminou sem resultados tangíveis, no meio de divergências sobre os mapas propostos para a retirada israelita de Gaza e sobre as garantias que o Hamas deseja garantir que Israel não retoma os combates após a primeira fase do acordo.

Acrescentou que as negociações foram "difíceis e ainda não produziram quaisquer avanços reais", mas observou que os mediadores estavam a trabalhar arduamente para diminuir as diferenças entre os dois lados.