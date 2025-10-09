Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A campanha "É pra ver ou pra votar" inspira-se no universo das séries e das plataformas de streaming para transformar o ato de votar numa "escolha consciente, próxima e apelativa", mostrando que a "democracia não é apenas para "ver", mas para participar ativamente."

O projeto pretende explicar o que está em jogo nas eleições autárquicas com o objetivo de reforçar a literacia política e cívica entre os jovens, segundo nota enviada às redações. Desde o funcionamento dos diferentes órgãos autárquicos até ao impacto direto das decisões municipais na vida quotidiana dos cidadãos, do transporte público à habitação.

Sob o mote "A Democracia é a tua série favorita? É pra ver ou pra votar?", o projeto desafia os jovens a assumirem um papel ativo na construção das comunidades onde vivem, incentivando um voto informado e consciente.

A iniciativa é uma campanha da Plataforma J, promovida pelo Cartão Jovem/Movy, com conteúdos pensados de jovens para jovens.

O Cartão Jovem é um cartão europeu destinado a jovens entre os 12 e os 30 anos, que oferece vantagens em Portugal e em mais de 30 países europeus. A Plataforma J é o conselho consultivo jovem da Movy, que reúne jovens de todos os distritos e das Regiões Autónomas.

Segundo Hugo Lopes Silva, assessor da direção da Movy, através dos projetos do Cartão Jovem e da newsletter já conseguiram chegar a cerca de 200 mil jovens.

Através de uma rede representativa e diversa, a Plataforma J atua como espaço de escuta, cocriação e partilha de ideias, contribuindo para o desenvolvimento de políticas e iniciativas que respondam aos desafios reais

