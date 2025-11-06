Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para Marcelo Rebelo de Sousa, dois a quatro primeiros-ministros nos mandatos de cada Presidente da República são números relativamente baixos: "É uma grande estabilidade, em dez anos, haver uma média destas".

Marcelo Rebelo de Sousa falava em resposta aos jornalistas, no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, a propósito da posição do constitucionalista Vital Moreira sobre o papel do Presidente da República e as críticas que lhe tem dirigido por decisões tomadas nos seus mandatos.

“Dois dos presidentes tiveram dois chefes de Governo — o Presidente Soares e eu. Depois houve quem tivesse três chefes de Governo [o Presidente Cavaco Silva], quem tivesse quatro chefes de Governo [o Presidente Jorge Sampaio]”, apontou.

O chefe de Estado enquadrou os mandatos de Ramalho Eanes como exceção dado o contexto histórico: “o general Eanes é diferente, porque era um período pós-revolucionário. Foram oito chefes de Governo”.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, dois a quatro primeiros-ministros nos mandatos de cada Presidente são números relativamente baixos: “é uma grande estabilidade, em dez anos, haver uma média destas, não há na Europa, normalmente”.

