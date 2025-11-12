Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a Convenção Nacional de Saúde, em Lisboa, a ministra garantiu que o Executivo está aberto ao diálogo, mas recusou fazê-lo sob pressão.

“O Governo está disponível para diálogo com todos os que vierem por bem, mas não o fará por pressão”, afirmou Ana Paula Martins.

Questionada pela RTP se esta declaração se dirigia a algum grupo em particular, a ministra esclareceu: “Para que fique claro, em relação aos médicos que trabalham em regime de prestação de serviços e que, tanto quanto sei, estão a construir uma associação, já nos pediram uma reunião. E nós estamos a ver as agendas para que essa reunião ocorra o mais breve possível”.

Confrontada sobre rumores de um eventual pedido de demissão, Ana Paula Martins não confirmou ter apresentado a renúncia ao primeiro-ministro e respondeu de forma taxativa: “Não sinto que tenha falhado”.

A governante assegurou ainda que pretende manter-se em funções, sublinhando: “Vou continuar a trabalhar todos os dias.”

Sobre o caso recente de uma grávida que deu à luz a caminho do hospital, a ministra da Saúde lamentou a situação, reconhecendo que o episódio a “incomoda muito”. No entanto, recusou tecer comentários sobre o caso específico, remetendo explicações para as autoridades competentes: “A explicação desse caso cabe à respetiva unidade de saúde local, aos médicos. Não farei qualquer tipo de comentário”.

