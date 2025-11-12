Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O agendamento não se resume à logística — trata-se de relações. Trata-se de unir forças para fazer acontecer. As agendas são caóticas. A energia oscila. Os planos são adiados. A Ting, uma aplicação inglesa, contudo, trabalha discretamente nos bastidores para que os encontros realmente aconteçam.

A Ting promete mesmo trabalhar nos bastidores. Basta uma troca de emails para o algoritmo desta aplicação lhe sugerir uma reunião, um encontro, ou mesmo uma refeição.

"É comum as pessoas adiarem muita coisa por falta de tempo para organizar. Seja uma saída à noite, um jantar, um fim de semana, etc. A Ting ajuda nisso mesmo e funciona de forma muito simples. Basta a aplicação estar instalada no serviço de correio para que possa sugerir algo às pessoas que trocam emails. Um casal, por exemplo, está a trocar mensagens, no serviço de correio, e um diz que só pode jantar às 20h00 e o outro às 20h30. Um diz que quer comer carne e outro peixe, e dizem que será difícil encontrar um restaurante, a essas horas, com tal ementa. A Ting entra então em serviço e, com base na sua base de dados, apresenta logo sugestões aos clientes", diz Stephanie Paule, que está em Lisboa esta semana, na Web Summit, para tentar vender a sua ideia ao mundo.

"Felizmente está a correr muito bem no Reino Unido. Encontrámos investidores e já temos alguns milhares de clientes. Agora queremos chegar ao mundo inteiro. Temos uma aplicação que promete ajudar, aliviar as pessoas, trabalhar discretamente nos bastidores para que as pessoas possam ter encontros que antes estavam sempre a adiar, almoçar ou jantar fora sem terem de perder meia hora da sua vida a marcá-los, etc. Estamos aqui para ajudar", salienta.

De Portugal, contudo, ainda não teve contactos, mas não perde a esperança.

"Falta ainda um dia, já tivemos alguns contactos, mas ainda não de Portugal. Estando aqui seria interessante ter alguns contactos, reuniões, porque, tal como no resto do mundo, também acreditamos que em Portugal as pessoas não têm tempo para tudo", conclui.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.