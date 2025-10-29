Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a agência Lusa, o dirigente sindical classificou a proposta como “um aumento do subsídio de refeição perfeitamente miserável”, referindo que o Governo “propõe um aumento de 10 cêntimos por ano para chegar a 6,30 euros em 2029”.

A última atualização do subsídio de refeição na função pública ocorreu em 2023, durante o Governo de António Costa, quando o valor foi aumentado para seis euros.

Em contrapartida, o subsídio de refeição pago em cartão, isento de IRS e de contribuições para a Segurança Social, registou subidas mais expressivas: passou de 9,60 euros em 2024 para 10,20 euros em 2025, no âmbito do acordo tripartido de Concertação Social.

De acordo com a Frente Comum, esta proposta de atualização do subsídio de refeição foi a única “novidade” apresentada pelo Governo na reunião de hoje, relativamente à adenda ao acordo plurianual atualmente em vigor.

A estrutura sindical acusou ainda o Executivo de “continuar a meter os trabalhadores da Administração Pública mais um ano a perder o poder de compra”.

