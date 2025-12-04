Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A menina, de quatro meses, desapareceu durante uma visita regular e autorizada, em que estavam presentes a mãe e a avó. O desaparecimento ocorreu no mesmo dia em que o Tribunal de Família e Menores determinou a entrega da bebé a uma família de acolhimento.

Segundo a informação disponível, a pulseira eletrónica da bebé foi encontrada intacta num caixote do lixo do quarto onde estava internada, levantando questões sobre a segurança do sistema de monitorização.

As autoridades continuam a acompanhar o caso, garantindo que a bebé será protegida e acompanhada pelas equipas hospitalares.

