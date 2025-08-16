Schwalb e a presidente da Câmara de Washington D.C., Muriel Bowser reagiram à decisão em conferência de imprensa, classificando o recuo como "uma vitória".

A reviravolta ocorreu depois de as partes envolvidas terem sido convocadas pela juíza distrital dos EUA Ana Reyes, que sugeriu chegarem a um acordo para evitar a suspensão, de forma permanente, da federalização da cidade.

Na segunda-feira, Trump declarou uma "Emergência de Segurança Pública" e assumiu o controlo da Polícia de Washington D.C., quando também anunciou a ativação de cerca de 800 soldados da Guarda Nacional no âmbito dos esforços para "restabelecer a ordem pública", com base numa cláusula da Lei da Autonomia Municipal.

A decisão do presidente foi criticada pelo facto de a capital dos EUA registar os números mais baixos de crimes de homicídio em décadas.

Além disso, o republicano ameaçou repetir a mesma ação noutras cidades governadas por presidentes de câmara democratas.