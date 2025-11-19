Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa, financiada pelo Compete 2030, conta com um orçamento de cerca de cinco milhões de euros que deverá ser usado para ajudar jovens com ideias inovadoras a darem o primeiro passo no desenvolvimento de um projeto empresarial tecnológico.

O concurso é dirigido a jovens até aos 29 anos, com formação superior, que não estejam a trabalhar, a estudar ou em formação. Os projetos têm de estar localizados nas regiões Norte, Centro ou Alentejo e devem contribuir para a inovação, a transição digital e a criação de emprego qualificado.

O apoio inclui uma bolsa mensal de 900 euros durante nove meses, podendo cada projeto receber até duas bolsas. Além disso, existem prémios financeiros: dois prémios intercalares de 1.500 euros e um prémio final de 2.000 euros para apoiar a criação efetiva do negócio.

O programa oferece ainda ferramentas técnicas e financeiras, nomeadamente bolsas mensais e prémios, ações de sensibilização, demonstração, mentoring, networking e imersão em ecossistemas, como aceleradoras e incubadoras, que facilitem o desenvolvimento dos seus projetos.

As candidaturas decorrem entre 3 de novembro de 2025 e 3 de janeiro de 2026, através do IAPMEI.