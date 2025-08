Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Ministra do Ambiente, Graça Carvalho, informou na terça-feira que há um apoio de quase 1690 euros para famílias carenciadas nas trocas de eletrodomésticos a gás (fogões, fornos e esquentadores) por equipamentos mais eficientes. Para os restantes consumidores o apoio é de 1100 euros. As candidaturas começam a partir de 30 de setembro, revela o Jornal Económico.

Na apresentação dos programas E-lar e Bairros + Sustentáveis, a ministra revelou que o E-lar “tem 30 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)” e a esse valor somam-se os “dez milhões de Fundo Ambiental que estão previstos para o conjunto destes programas”.

A ministra do Ambiente, na apresentação, explicou ainda que a 18 de agosto abrem as candidaturas para os fornecedores dos equipamentos. A partir de setembro as famílias podem apresentar os pedidos dos vouchers digitais e depois descontá-los diretamente na loja. Revelou ainda que o programa não foi lançado em agosto porque muitas pessoas estão de férias e por achar que vai esgotar rapidamente.

Graça Carvalho informou ainda que os valores "foram estabelecidos pela Adene (Agência Nacional de Energia), com consulta de preços dos eletrodomésticos no ultimo ano", segundo o Jornal de Negócios. Questionada se esta medida pode inflacionar os preços, a ministra responde que espera que isso não aconteça, mas que o Estado tem sempre forma de atuar através da Autoridade da Concorrência.