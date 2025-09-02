As propinas das licenciaturas vão deixar de estar congeladas no ano letivo 2026/2027. O valor máximo passará dos atuais 697 euros para 710 euros, de acordo com o anúncio feito esta segunda-feira pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
“O Governo incluirá ainda na proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2026 a atualização das propinas de licenciatura com base na taxa de inflação de 2025”, afirmou o governante, durante a apresentação do relatório final do estudo de avaliação do sistema de ação social no ensino superior, que decorreu no Teatro Thalia, em Lisboa.
O valor das propinas estava congelado desde 2020, no âmbito das medidas de apoio às famílias e estudantes implementadas durante a pandemia.
Comentários