“O Governo incluirá ainda na proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2026 a atualização das propinas de licenciatura com base na taxa de inflação de 2025”, afirmou o governante, durante a apresentação do relatório final do estudo de avaliação do sistema de ação social no ensino superior, que decorreu no Teatro Thalia, em Lisboa.

O valor das propinas estava congelado desde 2020, no âmbito das medidas de apoio às famílias e estudantes implementadas durante a pandemia.