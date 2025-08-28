Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Governo decidiu aumentar em 25% o valor diário pago aos bombeiros voluntários afetos ao DECIR 2025, numa medida excecional de reconhecimento ao papel desempenhado no combate aos grandes incêndios que assolaram o país durante o verão.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, durante uma visita à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpins, no concelho da Lousã.

Segundo o comunicado oficial, “esta medida é uma forma de reconhecimento profundo pelo empenho extraordinário e pelo esforço incansável demonstrado por estes profissionais que estiveram na linha da frente no combate aos incêndios que assolaram o nosso país.”

A majoração de 25% incide sobre o valor diário atribuído aos bombeiros e será aplicada ao período compreendido entre 26 de julho e 27 de agosto, bem como nos 15 dias seguintes, abrangendo todos os voluntários que intervieram nas freguesias referidas na Resolução do Conselho de Ministros.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) já foi instruída a apurar, com máxima brevidade, os valores devidos ao abrigo da medida, garantindo a rápida transferência dos montantes para as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários envolvidas.

O ministério da Administração Interna sublinha que os bombeiros voluntários são a “espinha dorsal da Proteção Civil” e que este aumento representa “um primeiro gesto simbólico desse reconhecimento.”

No mesmo documento, o Governo expressa o seu agradecimento a todos os agentes de proteção civil, destacando o papel dos bombeiros como “verdadeiros exemplos de coragem, dedicação, resiliência e espírito de sacrifício no combate aos incêndios, num contexto em que o dispositivo foi colocado sob forte pressão e se prosseguiu uma política de empenho máximo de meios.”