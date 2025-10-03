Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em conferência de imprensa após a reunião, Leitão Amaro afirmou estar “convencido de que o orçamento tem todas as condições para ser viabilizado”, garantindo que o Governo “já dialogou com os partidos no início de setembro” e que o processo de negociação continuará.

O ministro defendeu ainda que o Executivo contribuiu para a viabilização do documento, afastando o que designou como “má prática” de incluir no Orçamento matérias alheias à despesa e receita do Estado.

“O Orçamento não deve ser isso”, sublinhou, acrescentando esperar que o Parlamento faça a sua parte.

Na mesma reunião, o Conselho de Ministros confirmou Álvaro Santos Pereira como o próximo governador do Banco de Portugal. O antigo ministro sucederá a Mário Centeno e tomará posse já na segunda-feira.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.