Ao lado do presidente do Conselho Europeu, António Costa, e do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Mette Frederiksen criticou a Rússia.

“Nos últimos meses tem-se falado muito sobre a paz na Ucrânia, com reuniões, pré-reuniões e briefings sobre as reuniões, e, entretanto, a Rússia continua com os seus ataques brutais. Deve ser claro para todos agora: a Rússia não vai parar até ser forçada a fazê-lo", disse.

Frederiksen revelou ainda que há "uma grande tarefa pela frente: temos de tornar a nossa Europa comum tão forte que a guerra contra nós se torne impensável, e temos de o fazer agora".