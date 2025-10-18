Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O presidente [da República] de que mais gostei e que me revejo nele por diversas coisas, até como ser humano, é Mário Soares", afirma o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, em entrevista à agência Lusa.

Henrique Gouveia e Melo afirmou ainda que Ramalho Eanes foi também "importantíssimo" numa fase da democracia. Quanto a Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, o almirante considera que "foram já uma sequência".

Por outro lado, afasta-se dos primeiros chefes de Estado da democracia portuguesa, António de Spínola e Costa Gomes, ambos militares. "Entraram para a presidência através de um golpe militar, ou em resultado de uma revolução militar – e eu tenho uma diferença absoluta em relação isso. O próprio general Ramalho Eanes, quando foi eleito pela primeira vez, era um militar no ativo, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e estava no Conselho de Revolução", recorda.

"Sou um civil, tenho muito orgulho no meu passado militar e não me envergonho de nada. Pelo contrário, entendo que é uma mais-valia. Mas sou um civil com os direitos cívicos de todo o cidadão", disse ainda.

Na rede social X, André Ventura, líder do Chega, reagiu a estas declarações. "Só posso pedir desculpa aos nossos apoiantes por algum dia ter equacionado ser este o candidato do Chega. Não será. E derrotado será!", escreveu.

