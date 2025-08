Este artigo é sobre Leiria . Veja mais na secção Local

Uma idosa de 94 anos foi localizada com vida pela GNR no concelho de Alcobaça, graças à rápida mobilização dos meios policiais e ao uso de drones. A operação decorreu na localidade de Murteira, freguesia de Cela, após um alerta de desaparecimento recebido no dia 5 de agosto.

