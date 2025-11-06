Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a GNR, a ação resultou do cumprimento de um mandado de busca domiciliária, que permitiu localizar e desmantelar uma estufa instalada numa dependência da habitação do suspeito. No local, foram apreendidos vários materiais utilizados no cultivo da droga, entre os quais:

21 plantas de canábis em diferentes fases de crescimento;

Uma grelha de iluminação;

Um regulador de CO₂;

Termómetros e controladores de humidade e pH;

Uma balança de precisão;

Saquetas herméticas;

Um moinho misturador;

Uma câmara de vigilância;

E diversos produtos usados no tratamento e cultivo de canábis.

O homem foi detido e permaneceu nas instalações da GNR até ser presente, no dia 5 de novembro, ao Tribunal Judicial de Faro, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

A investigação, segundo a Guarda, “permitiu pôr fim a uma atividade ilegal que operava em contexto residencial”, reforçando o empenho da GNR no combate ao tráfico e consumo de estupefacientes no Algarve.

