A ação decorreu na Malveira e foi direcionada ao combate à contrafação, uso ilegal de marca e comercialização de produtos falsificados. Durante a operação, os militares detetaram vários artigos de vestuário que ostentavam logótipos e marcas de renome, expostos para venda ao público, mas presumivelmente falsificados.

No total, foram apreendidos 102 artigos contrafeitos, com um valor estimado de cerca de 500 euros.

A GNR informou que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Mafra e relembrou que este tipo de operações tem como objetivo salvaguardar os direitos de propriedade industrial e proteger os consumidores e a livre concorrência no mercado.