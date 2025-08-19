Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a operação, realizada no passado dia 12 de agosto na Estrada Nacional 13, as auttoridades encontraram cerca de 300 mil euros em dinheiro vivo no interior de um automóvel de passageiros.

Os sujeitos não tinham qualquer documentação que justificasse a origem ou destino do dinheiro, levantando fortes indícios de fraude. Além do dinheiro, foi ainda apreendido um telemóvel.

Os dois indivíduos foram constituídos arguidos e o caso foi entregue ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.

Segundo a GNR, esta ação enquadra-se no combate à economia paralela e às práticas de fraude e evasão fiscal, áreas que a Unidade de Ação Fiscal continuará a vigiar atentamente.