A fiscalização decorreu nos dias 6 e 7 de setembro, após concentrações de condutores em espaços públicos do Algarve para realizar manobras que, segundo a GNR, colocam em risco tanto os participantes como os restantes utentes da via e até espectadores que assistem a estas práticas.

Da operação resultaram ainda:

55 autos de contraordenação ao Código da Estrada e legislação complementar;

3 autos por falta de inspeção periódica obrigatória;

3 autos por irregularidades nos pneumáticos;

2 autos por ausência de habilitação legal suficiente para condução.

A ação contou com o apoio do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Faro.

Em comunicado, a GNR garantiu que vai manter a vigilância sobre este tipo de ocorrências, reforçando as ações de prevenção e fiscalização nos locais habitualmente associados a estas práticas, com o objetivo de “garantir a segurança de todos os cidadãos e salvaguardar a ordem pública”.