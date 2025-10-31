Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Comando Territorial de Leiria, o alerta foi dado por um popular que avistou a ave debilitada e incapaz de voar na via pública. Os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde procederam à recolha e transporte do animal para as instalações do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em Coimbra.

A garça encontra-se agora sob monitorização e cuidados veterinários, com vista à recuperação e posterior libertação no seu habitat natural.

A GNR, através do SEPNA, reforça o seu compromisso diário com a proteção dos animais e do ambiente, apelando à população para denunciar situações de maus-tratos ou abandono. As denúncias podem ser feitas através da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), disponível 24 horas por dia.

