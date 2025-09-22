Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Eleito pelo círculo de Leiria nas últimas três legislativas, Mithá Ribeiro ocupava atualmente o cargo de secretário da Mesa da Assembleia da República e era uma das figuras mais visíveis do grupo parlamentar do Chega. Com a sua saída, o lugar será assumido por Rui Fernandes, quarto nome na lista de Leiria nas eleições de março de 2024.

O afastamento marca mais um capítulo na relação complexa entre André Ventura e Gabriel Mithá Ribeiro. Em 2022, o deputado chegou a demitir-se da vice-presidência do partido, após divergências internas relacionadas com a coordenação do gabinete de estudos. Na altura, garantiu que cumpriria o mandato dentro ou fora do Chega, acusando o líder de lhe retirar confiança política.

Poucos dias depois, Ventura e Mithá Ribeiro apareceram juntos num vídeo enviado à comunicação social, no qual asseguravam que “todas as divergências” tinham sido ultrapassadas e que o “grupo parlamentar estava mais unido do que nunca”. Ventura agradeceu-lhe então o trabalho desenvolvido, sublinhando o “sinal de unidade e de força” do partido.

Apesar desses gestos públicos de reconciliação, os desentendimentos nunca deixaram de marcar a relação entre os dois dirigentes. Agora, com a renúncia ao mandato, fica em aberto o futuro político de Gabriel Mithá Ribeiro fora do Parlamento.

André Ventura deverá reagir oficialmente ao assunto ao final da tarde, durante um evento do partido na Azambuja.

