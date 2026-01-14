Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Reuters, este conselho surge pelo meio de avisos de Washington de que poderia intervir para proteger manifestantes no Irão.

Já o Qatar frisa que "continua a implementar todas as medidas necessárias para salvaguardar a segurança e a proteção dos seus cidadãos e residentes como prioridade máxima, incluindo ações relacionadas com a proteção de infraestruturas críticas e instalações militares", de acordo com comunicado citado pelo The Guardian.

A embaixada dos EUA em Doha ainda não comentou o sucedido.

Al Udeid é a maior base dos EUA no Médio Oriente e acolhe cerca de dez mil militares.

Anteriormente, antes dos ataques aéreos norte-americanos contra o Irão ocorridos em junho, parte do pessoal também foi transferido de bases norte-americanas na região por questões de segurança.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.