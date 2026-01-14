Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A etapa dez marcou o final da segunda etapa maratona do 48.º Rally Dakar. Maria Luís Gameiro, navegada por Rosa Romero em Mini JCW T1+ da X-Raid, chegou ao final, enfrentando este desafio com vários contratempos, como um diferencial danificado no seu carro.

Ao chegar ao final, em Bisha, Gameiro afirmou "chegámos ao fim da segunda maratona com o nosso MINI inteiro, apesar de todos os contratempos. O problema na transmissão preocupou-nos constantemente, mas o carro aguentou. Hoje foram 420 quilómetros com um mar de dunas pela frente, começámos cautelosos mas ganhámos confiança ao longo da etapa e conseguimos muitas ultrapassagens. Não fosse a preocupação com a transmissão, teria sido excelente", explicou em comunicado.

Faltando apenas três etapas para o final da edição de 2026 do Rally Dakar, Gameiro explica que a próxima etapa vai "exigir muito ao nível de navegação". Assim, a parceria "com a Rosa está cada vez melhor e estou certa que vamos fazer um excelente trabalho", finalizou.

