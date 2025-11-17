Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Segundo o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), existe ainda possibilidade de trovoada no Centro e Sul até ao início da tarde, bem como queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela.

Em alguns locais do interior poderá formar-se neblina ou nevoeiro matinal. O vento sopra maioritariamente do quadrante norte, por vezes forte nas terras altas, e na região Sul será de oeste até ao meio da manhã.

A noite será marcada por acentuado arrefecimento, com pequena descida da temperatura mínima. A máxima deverá subir ligeiramente no Norte e Centro, sobretudo no litoral.

Na região de Lisboa, o dia começa muito nublado, com aguaceiros que podem ser intensos e acompanhados de trovoada até ao fim da manhã. A partir da tarde, o céu torna-se pouco nublado ou limpo. O vento será fraco a moderado de norte, soprando de oeste no início da manhã e podendo atingir rajadas mais fortes junto ao cabo Raso. Prevê-se uma ligeira descida da temperatura.

O Grande Porto terá também céu muito nublado, tornando-se mais limpo a partir do fim da manhã. Os aguaceiros deverão ocorrer sobretudo até ao final da manhã. O vento será fraco, tornando-se fraco a moderado de norte. Espera-se pequena descida da temperatura mínima e ligeira subida da máxima.

Na costa ocidental, as ondas serão inicialmente de oeste, entre 2,5 e 3,5 metros, passando a noroeste com 2 a 2,5 metros ao longo da manhã. A temperatura da água varia entre 17 e 19 graus.

Na costa sul, as ondas deverão rondar 1,5 a 2 metros, diminuindo para cerca de 1 metro a partir da tarde. A temperatura da água deverá situar-se entre 19 e 20 graus.

