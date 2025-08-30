Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O escritor enfrentava problemas de saúde há vários anos. Sofria de Parkinson e tinha complicações cardíacas, tendo recebido um pacemaker em 2016. Em 2021, sofreu um AVC, que lhe trouxe limitações motoras e dificuldades de comunicação. Luis Verissimo deixa a esposa Lúcia Helena Massa, três filhos e dois netos.

Legado literário

Nascido em Porto Alegre, em 1936, Luis Fernando Verissimo passou parte da infância nos Estados Unidos, acompanhando o pai, Érico Verissimo — também escritor e uma referência da literatura brasileira —, que lecionava em universidades como Berkeley e Oakland. Luis Fernando reconhecia a influência do pai na sua escrita: “O meu pai foi um dos primeiros escritores brasileiros a escrever de uma maneira mais informal. E eu acho que herdei um pouco isso”, afirmou.

Verissimo iniciou a carreira como revisor no jornal Zero Hora, em Porto Alegre, e chegou a trabalhar como tradutor no Rio de Janeiro. O primeiro livro, O Popular, foi publicado em 1973, dando início a uma trajetória que culminaria em mais de 70 obras, entre crónicas, romances e contos, com vendas superiores a 5,6 milhões de exemplares.

Além dos livros, Verissimo marcou presença nos jornais brasileiros, escrevendo colunas para o O Estado de S. Paulo, O Globo e Zero Hora, conquistando leitores por um estilo leve, irónico e cheio de humor, que o tornou uma referência da literatura contemporânea do país.