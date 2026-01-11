Farioli renova e a sua cláusula de rescisão do treinador foi atualizada, passando para 20 milhões de euros fora dos períodos de mercado, mantendo-se nos 15 milhões durante as janelas de transferências.

A renovação inclui também alterações na equipa técnica, com a entrada de Felipe Sánchez como treinador-adjunto. O técnico espanhol acompanhou Farioli em passagens anteriores por Karagümrük, Alanyaspor, Nice e Ajax, tendo desempenhado recentemente as mesmas funções na Real Sociedad.

Tal como já tinha sido avançado no início do mês, a vontade de prolongar o contrato era partilhada tanto por Francesco Farioli como pela SAD portista, num sinal de confiança mútua no projeto desportivo em curso.

Antes do estágio no Algarve, em entrevista à Sport TV, Farioli manifestou entusiasmo com o contexto encontrado no FC Porto e destacou a aposta no coletivo e no desenvolvimento do plantel. O treinador sublinhou a juventude da equipa, a liderança do capitão recentemente renovado e o potencial de jogadores da equipa B, afirmando acreditar que o clube está “no caminho certo” para construir um projeto sólido e sustentado.