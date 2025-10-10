O Presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu reconduzir Sébastien Lecornu como primeiro-ministro, quatro dias após a sua demissão.
O anúncio da presidência francesa foi feito sem mais pormenores, após longas negociações para quebrar o impasse político, avança a AFP.
Na rede social X, Lecornu escreveu que "aceita - por dever - a missão que lhe foi confiada", afirmando que o novo Governo "deve encarnar a renovação" e que "todas as questões levantadas" durante as consultas com os partidos políticos nos últimos dias serão "abertas ao debate parlamentar".
De recordar que Sébastien Lecornu tinha renunciado ao cargo apenas 27 dias depois de ter sido nomeado. Foi o chefe de Governo que menos tempo aguentou no poder em toda a história moderna de França.
