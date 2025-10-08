Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Tenho boas razões para dizer que, entre as boas notícias, todas as consultas que tive com a Presidente da Assembleia Nacional, Sra. Braun-Pivet, e com o Presidente do Senado, Gérard Larcher, com todos os partidos políticos da UDI, LIOT, Republicanos, Place publique, MoDem, Horizon, Renaissance e outros, indicam que existe o desejo de ter um orçamento para França antes de 31 de Dezembro deste ano", disse, acrescentando que apresentará as suas conclusões ao presidente do país, Emmanuel Macron, ainda esta noite.

O primeiro-ministro francês em fim de mandato, Sébastien Lecornu, afirmou também durante o seu discurso que a possibilidade de uma dissolução do parlamento parecia remota, depois de ter mantido rondas de negociações com diferentes partidos político.

"Esta disposição cria um impulso e uma convergência, obviamente, que tornam as possibilidades de uma dissolução mais remotas", disse.

O jornal francês Le Monde noticiou que Lecornu continuará a reunir-se com o Partido Socialista, os Ecologistas e o Partido Comunista esta manhã para "ver que concessões estão a pedir a outros partidos políticos para garantir esta estabilidade, que concessões também estão dispostos a fazer, se necessário, para o permitir".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.