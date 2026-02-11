Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A campanha, promovida por toda a "família Força Aérea, envolveu militares e trabalhadores civil, que se uniram na angariação de bens alimentares, produtos de higiene pessoal e materiais de construção, destinados sobretudo à reparação e reconstrução de telhados e coberturas danificados pelas intempéries", revela a FAP em comunicado.

Assim, a FAP revela que dos Açores, "um avião KC-390 descolou, ontem, com 6,3 toneladas. Em simultâneo, desde o Depósito-Geral de Material da Força Aérea, em Alverca, seguiram igualmente perto de cinco toneladas de bens por via terrestre, assegurando a continuidade da distribuição no terreno e uma resposta coordenada às necessidades identificadas. Ainda durante o dia de hoje, um avião KC-390 descolou da Madeira com cerca de 16,1 toneladas".

Os bens foram entregues nas juntas de freguesia de Amor, Maceira, Marinha Grande, Monte Real, Carvide e Vieira de Leiria, apoiando diretamente as comunidades locais, confirma a FAP.

Para além dos bens, a FAP confirma a sua presença no terreno, destacando Arruda dos Vinhos, onde foi "empenhado um Destacamento de Engenharia que iniciou trabalhos de recuperação de um troço rodoviário na localidade de Cardosa, dando prioridade à reposição das condições de circulação das populações isoladas. Uma equipa de militares foi igualmente destacada para Alcobaça para apoiar na remoção de destroços". Também há presença da FAP em "Alcácer do Sal, Tancos e diversas freguesias de Leiria".

