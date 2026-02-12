Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A nova proposta do Governo ficou para dia 19, às 15h00, tendo o consenso de todos os partidos, revelou fonte parlamentar ao 24notícias.

O pedido de adiamento foi dirigido ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que consultou os partidos com representação parlamentar

Na quarta-feira, e também por causa da situação na região de Coimbra, fortemente afetada por inundações, os partidos decidiram, por consenso, após uma reunião extraordinária da conferência de líderes, reagendar o debate para sexta-feira, às 10h00. Essa decisão permitiu que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, se deslocasse às zonas ribeirinhas do rio Mondego atingidas pelas cheias, numa visita realizada em conjunto com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o Governo, desde essa reunião da conferência de líderes registou-se um novo agravamento substancial das condições meteorológicas extremas, o que justifica o novo pedido de adiamento.

O executivo aponta que, na região de Coimbra, existem atualmente milhares de pessoas desalojadas e que a autoestrada A1, no eixo Lisboa-Porto, se encontra interrompida devido à rutura de um dique do rio Mondego. Acresce ainda a interrupção da circulação ferroviária na Linha do Norte, agravando os constrangimentos no setor dos transportes.

Perante este cenário, o Governo entende que não estão reunidas as condições para a realização do debate quinzenal na Assembleia da República, defendendo que o primeiro-ministro deve manter-se no terreno para acompanhar diretamente a evolução da situação.

