“Os caudais foram aumentando durante a noite e neste momento o total que está a ser descarregado pelas três barragens a montante da estação de Almourol é de 6.500 metros cúbicos por segundo (m³/s) e, atualmente, em Almourol estão a passar cerca de 6.200 m³/s”, afirmou à Lusa, às 9 horas, o comandante sub-regional da Proteção Civil do Médio Tejo, David Lobato.

Segundo Lobato, é expectável que os níveis continuem a subir, não atingindo os valores da passada semana, mas aproximando-se consideravelmente. O responsável apontou a chuva persistente e as barragens “muito carregadas”, tanto em Portugal como em Espanha, como fatores determinantes para esta situação.

Também o presidente da Câmara de Abrantes e responsável distrital da Proteção Civil de Santarém, Manuel Jorge Valamatos, alertou para o risco. “A situação é de preocupação, os níveis do rio estão muito elevados, as ribeiras estão muito cheias e os terrenos muito inundados”, disse à Lusa.

O líder autárquico reforçou que as próximas 48 horas exigirão “máxima atenção”, devido à previsão de chuva contínua que poderá agravar a situação já crítica nas zonas ribeirinhas.

As autoridades mantêm monitorização constante do rio e recomendam à população prudência nas áreas de risco, alertando para possíveis restrições de circulação e evacuações preventivas se os níveis continuarem a subir.