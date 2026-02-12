O descarrilamento ocorreu cerca das 21h00 e levou à suspensão da circulação ferroviária na Linha do Leste, que liga Abrantes, no distrito de Santarém, à fronteira com Espanha, em Badajoz.

Segundo Telmo Ferreira, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incidente aconteceu depois de o comboio ter embatido em detritos e numa árvore que deslizaram para a linha, na sequência do mau tempo.

A composição transportava passageiros, mas não se registaram feridos, adiantou o responsável.

Na sequência do acidente, foram mobilizadas equipas da Infraestruturas de Portugal (IP) para proceder à recolocação da automotora na via, reparar eventuais danos e realizar a limpeza da linha, de forma a permitir a retoma da circulação em segurança.

O descarrilamento ocorre num contexto de fortes perturbações na rede ferroviária nacional devido ao mau tempo. De acordo com o último balanço da Infraestruturas de Portugal, às 18h00 de quarta-feira encontravam-se com circulação suspensa vários troços ferroviários, nomeadamente na Linha de Sintra, Linha de Cascais, Linha do Norte, Linha do Douro, Linha do Oeste, Linha da Beira Baixa, Linha do Vouga e na concordância de Xabregas, entre Lisboa Santa Apolónia e a Bifurcação de Chelas.