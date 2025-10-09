Em comunicado, a Força Aérea explicou que "este é o quinto UH-60 Black Hawk recebido pela Força Aérea para reforçar a Esquadra 551 – “Panteras”, sendo o primeiro na versão “Lima”, com alterações que o diferem dos quatro anteriores helicópteros já recebidos, na versão “Alpha”."

Assim sendo, as principais alterações são: novos motores e uma nova caixa de velocidades, que permite aumentar a vida útil operacional do meio aéreo; a nova versão recebida apresenta ainda um aumento do peso máximo à descolagem em cerca de 680 quilos, maior capacidade de carga suspensa, mais de 450 quilos, e melhor desempenho em condições de temperatura e altitude elevadas.

O helicóptero UH-60 Black Hawk, pode-se ler no comunicado, destina-se a ser operado "pela Esquadra 551 - 'Panteras' que tem como principais missões o combate aéreo a incêndios rurais e a projeção de forças no terreno, com capacidade de transportar até 12 operacionais e 2950 litros de água para largada".

A chegada à base deve-se ao transporte num avião KC-390 da Força Aérea, que partiu terça-feira, 7 de outubro, com destino a Huntsville, Alabama, nos Estados Unidos da América (EUA), tendo realizado escalas técnicas na Base Aérea N.º 4, nas Lajes, e em Rhode Island, nos EUA. O voo de regresso teve início no dia de hoje, 9 de outubro, com destino à BA8, num voo direto.

O comunicado volta a indicar a mudança que se sucedeu em 2018, quando o Governo português "transferiu para a gestão da Força Aérea os meios próprios do Estado para a missão de combate a incêndios rurais. Neste seguimento, foram assinados contratos de aquisição de seis UH-60 Black Hawk, em grande parte financiados com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Os primeiros quatro helicópteros daquele primeiro contrato já foram entregues à Força Aérea".

"Posteriormente, a Força Aérea assinou, em setembro de 2024, um outro contrato para a aquisição de mais três helicópteros UH-60 Black Hawk, elevando o total da frota para nove meios aéreos", pode-se ler ainda. Todos os próximos helicópteros a serem rececionados serão já na nova versão, a “Lima”.