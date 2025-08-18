Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O responsável explicou que, ao longo da noite, as chamas começaram a ser controladas, permanecendo atenção especial às aldeias de Mós e Carviçais. A frente em Mós está a receber apoio de meios aéreos para garantir o seu controlo.

Mais de 100 bombeiros continuam no local, apoiados por 115 veículos, oito máquinas de rasto, elementos do ICNF e da GNR. Desde o início, o fogo já consumiu mais de 10 mil hectares, afetando também os concelhos vizinhos de Mogadouro e Torre de Moncorvo, dentro do Parque Natural do Douro Internacional, refere a SIC.

Nos primeiros dias, a ação dos meios aéreos foi dificultada pelas condições meteorológicas, pelo fumo e pela poeira.

Contexto nacional e impacto

Portugal tem enfrentado uma onda de incêndios rurais desde julho, especialmente nas regiões Norte e Centro, em contexto de calor intenso que levou à declaração do estado de alerta a 2 de agosto.

Os incêndios provocaram a morte de duas pessoas, incluindo um bombeiro, ferimentos de menor gravidade a outras, e danos em habitações, explorações agrícolas e áreas florestais.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Para reforçar a resposta, Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que prevê a chegada de dois aviões esta segunda-feira. Até 17 de agosto, já foram destruídos 172 mil hectares, superando a área afetada em todo o ano de 2024.