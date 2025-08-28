Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com um percurso iniciado nas coletividades e casas de fado, Fábia Rebordão construiu uma carreira marcada pela versatilidade, explorando géneros que vão do flamenco ao jazz, da morna ao fado. Enquanto compositora e intérprete, soma já quatro discos editados: A Oitava Cor (2011), Eu (2016), Eu Sou (2021) e Pontas Soltas (2024).

O espetáculo contará com a presença de Sérgio Godinho, João Pedro Pais, Dino D’Santiago e Custódio Castelo, convidados que irão partilhar o palco.

Distinguida com o Prémio Revelação Amália Rodrigues, atribuído pela Fundação Amália, e eleita uma das 50 personalidades revelação de 2012 pelo Expresso, a fadista tem colaborado ao longo da carreira com nomes como Ney Matogrosso, Lura, Fausto Bordalo Dias e Sérgio Godinho.

Inspirada pela obra de Amália Rodrigues, a quem dedicou parte do álbum Eu Sou, Fábia Rebordão foi também uma das vozes escolhidas para o concerto do centenário da fadista, “Bem-vinda Sejas Amália”.

Além da carreira musical, a artista participou em teatro musical, com destaque para "My Fair Lady", e em televisão, incluindo programas como "Operação Triunfo" e a série "O Clube".

Os bilhetes para o concerto “Pontas Soltas” encontram-se já disponíveis aqui.