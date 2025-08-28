Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A protagonista, Soraia Tavares, regressa ao palco principal do Trindade no papel de Alice, liderando um elenco onde figuram FF, Ruben Madureira, Sissi Martins, Diogo Mesquita, Rita Tristão da Silva e Romeu Vala, entre outros.

Diferente da visão tradicional da menina curiosa de Lewis Carroll, esta adaptação apresenta uma Alice adulta, mergulhada em dilemas existenciais e interiores. “Para mim, Alice é isto: Quem somos? Quem queremos ser? Onde queremos pertencer? Que mundo é este em constante metamorfose?”, afirma Marco Medeiros, em comunicado, descrevendo a versão musical como “frenética e alucinante”.

"Três Pancadas": a Newsletter com tudo sobre teatro, inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" traz todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abre a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

O espetáculo, para maiores de 12 anos, aposta numa forte componente visual, recorrendo a técnicas como o videomapping, e pretende refletir sobre os limites entre imaginação e loucura.

Antes da estreia oficial, realiza-se a 3 de setembro, às 21h, um ensaio solidário cujas receitas revertem a favor da Associação Crescer Bem, instituição que apoia famílias de crianças com necessidades hospitalares complexas. Os bilhetes têm preço único de 15 euros.

“Alice no País das Maravilhas” poderá ser visto de quarta a sábado, às 21h, e aos domingos, às 16h30, até 28 de dezembro e os bilhetes podem ser adquiridos aqui com valores entre 10 e 22 euros.