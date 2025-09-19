Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No terreno, estão mais de 260 elementos, acompanhados por 69 viaturas e 10 meios aéreos. As chamas avançam em duas frentes distintas, uma delas com progressão em direção às aldeias de Mazes e Lazarim. No entanto, de acordo com informações recolhidas no local pela SIC Notícias, essas localidades não correm perigo iminente.

O fogo está a consumir uma extensa área de mato e a ser alimentado por condições meteorológicas adversas, nomeadamente vento forte e temperaturas elevadas, o que tem dificultado os trabalhos das equipas de combate.

Importa lembrar que, em setembro do ano passado, Castro Daire registou a maior área ardida do país, e este ano o cenário volta a repetir-se, levantando preocupações sobre a gestão florestal na região.

