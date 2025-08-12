Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dezenas de embarcações partirão de Espanha, rumo ao Mediterrâneo Oriental, numa ação que contará, a 4 de setembro, com o encontro de outros navios provenientes da Tunísia e de diversos portos internacionais.

A notícia foi avançada nm vídeo nas redes sociais, com dezenas de ativistas, alguns dos quais já conhecidos dos media, por terem participado no Freedom Flotilla. "Estamos navegando novamente para quebrar o círculo e contamos com milhares de vozes", dizem.

O novo movimento, designado Global Sumud Flotilla, pretende mobilizar mais de 44 países para manifestações e ações simultâneas, com o objetivo de denunciar o bloqueio e pressionar governos e instituições a deixarem de ser cúmplices da situação no território palestiniano.

"O genocídio contra palestinianos em Gaza tem escalado nos últimos 22 meses. Israel atacou homens, mulheres, trabalhadores e crianças. Hospitais, escolas e casas foram completamente destruídos. Há dezenas de milhares de vítimas conhecidas e possivelmente centenas de milhares de mais vítimas desconhecidas das bombas, tiros e fome. Nunca antes na história tantos jornalistas, trabalhadores da ONU e trabalhadores de saúde foram mortos. E simplesmente não podemos parar enquanto isso continua", exclamam.

Este é um momento decisivo, em que a solidariedade global se manifesta para desafiar um bloqueio que já dura quase duas décadas, e a mobilização não se restringe apenas ao mar, mas estende-se às ruas, às redes e aos corações de pessoas em todo o mundo.

Entre os apoiantes desta causa, encontra-se também Greta Thunberg, que tem dado voz e visibilidade à luta por justiça para Gaza e pelo povo palestiniano.

O Global Sumud Flotilla é "um esforço unificado de coligações, organizações e pessoas de todos os lados do mundo que estão solidários com a Palestina. (...) O silencia não é uma opção. Os povos de Gaza precisam de nós para levantar as nossas vozes coletivas, mesmo quando governos e instituições falham", referem os ativistas.

Por fim, pedem apoio, através de doações, divulgação e pela participação no movimento: "Espalhe a palavra que o momento decisivo chegou. Mobilizar o povo palestiniano para parar o genocídio e exigir uma Palestina livre. E um mundo livre”.