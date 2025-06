Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com curadoria centrada na excelência artesanal, a presença portuguesa integra a exposição “Oceano de Filigrana”, onde se destaca o icónico “Vestido em Filigrana” — criado pela estilista Micaela Oliveira em colaboração com o mestre Arlindo Moura — e marca a estreia mundial da peça “Flor em Filigrana”, concebida pela JSoares Jewelry. Ambos os trabalhos ilustram a sofisticação técnica e o simbolismo desta arte milenar.

Durante o evento, mestres artesãos certificados realizarão demonstrações ao vivo, oferecendo ao público uma oportunidade de contacto direto com as técnicas tradicionais de filigrana, promovendo o seu reconhecimento e valorização a nível internacional. Para complementar a programação, será servido o “Filigrana D’Ouro Gourmet” no tradicional “Chá das 5” — um chocolate de luxo com ouro comestível, inspirado no Coração de Filigrana e produzido em Gondomar.

No dia 3 de julho, a delegação portuguesa será recebida na Embaixada de Portugal em Tóquio, onde será oferecida uma peça de filigrana à Casa de Portugal, num gesto simbólico de diplomacia cultural.

Segundo Luís Filipe Araújo, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, “a presença da filigrana na Expo Osaka é uma aposta estratégica na afirmação da identidade cultural portuguesa, na candidatura à UNESCO e na promoção da Rota da Filigrana como destino de turismo sustentável”. Já Luís Pedro Martins, presidente do TPNP, sublinha que “esta presença é uma forma de contar a história de um território através das mãos dos seus artesãos”.

A Filigrana de Portugal é atualmente candidata à Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO. Esta candidatura conjunta dos municípios de Gondomar e Póvoa de Lanhoso é o culminar de um trabalho de salvaguarda iniciado em 2016, que conduziu à certificação oficial da técnica em 2018 e à sua inclusão no Inventário Nacional em 2023.